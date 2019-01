Reddingsdiensten in het Spaanse Totalán proberen in de komende 48 uur twee tunnels te graven in een poging om de peuter die zondag in een 110 meter diepe put viel te redden.

Een van de tunnels wordt parallel aan de put gegraven, schrijven Spaanse media. Daarnaast wordt een horizontale put vanaf de bergwand gegraven, die van de zijkant op de put moet aansluiten. Bij de reddingsoperatie wordt gebruikgemaakt van grote graafmachines.

De tweejarige Yulen was met neven en nichten aan het spelen toen hij in het gat viel. Waarschijnlijk was de put afgedekt met stenen. Met een ingang van 25 centimeter breed is de put te smal voor een volwassene. Hulpdiensten hebben de jongen nog niet gezien. Een camera kwam tot 80 meter diepte.

Een team van acht gespecialiseerde reddingswerkers heeft zich inmiddels aangesloten bij de zoektocht. Zij hebben eerder naar vermiste mijnwerkers gezocht.

Onderzoek naar wettigheid van put

De lokale autoriteiten onderzoeken of de put toegestaan was en waarom hij niet was afgedekt. Volgens een gemeentewoordvoerder gaat echter eerst alle aandacht uit naar het redden van het kind. "Alles wat het gerechtelijk onderzoek betreft, komt later wel."

Bij de operatie is ook het Zweedse bedrijf Stockholm Precision Tools betrokken. Het bedrijf, dat met speciale apparatuur naar de jongen zoekt, was ook betrokken bij de redding van 33 Chileense mijnwerkers in 2010.

De eigenaar van het bedrijf dat de put groef zegt dat hij de putten altijd afsluit en dat hij zijn werk goed heeft gedaan. In een interview met El Español spreekt hij zijn vermoeden uit dat iemand de afsluiting verwijderd heeft. Hij noemt het vanwege de smalle ingang van de put "bijna onmogelijk" dat de peuter in de put zit.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!