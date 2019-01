Bij de aanslag op een luxe hotel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn zeker zeven doden gevallen. Volgens Reuters hebben hulpverleners uren na de aanval meerdere lichamen uit het hotel gehaald. De aanval is nog bezig.

Volgens de Keniaanse politie begon de aanslag met explosies bij auto's voor het Dusit-hotel. Op die manier kwamen de aanvallers het hotel- en kantorencomplex binnen. Binnen volgde een zelfmoordaanslag in het hotel.

Inmiddels zijn zes van de zeven verdiepingen van het hotel door de veiligheidsdiensten ontruimd na hevige vuurgevechten.

Politiechef Joseph Boinnet zegt dat de veiligheidsdiensten proberen de aanvallers te "neutraliseren" en de mensen die verstopt zijn in het gebouw te bevrijden. De politie heeft de omgeving van het hotel afgezet.

Ambulances rijden af en aan om het onbekende aantal gewonden naar het ziekenhuis te vervoeren. Drie ziekenhuizen hebben burgers gevraagd om bloed te doneren.

Het is niet duidelijk om hoeveel aanvallers het gaat. Ooggetuigen zeggen tegen BBC dat er zeker vier zwaarbewapende mensen zijn gezien. Terreurgroep Al Shabaab heeft de aanslag opgeëist. De Somalische beweging pleegt vaker aanslagen in Kenia.

Hotel onderdeel van grote keten

Het hotel is onderdeel van een grote Thaise keten en gevestigd aan de Riverside Drive, aan de chique noordkant van het stadscentrum van Nairobi.

De terroristische aanval van dinsdag is de eerste grote aanslag in Nairobi sinds 2013. Militanten van Al Shabaab doodden destijds 67 mensen in Westgate Mall. Dat winkelcomplex ligt op 3 kilometer afstand van het Dusit-hotel.

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de Nederlandse ambassade in nauw contact staat met de lokale autoriteiten. De ambassade zoekt uit of er Nederlanders betrokken zijn. In het gebied rond het hotel zijn meerdere ambassades.

Nederlanders die in Nairobi zijn en hulp nodig hebben, worden opgeroepen contact op te nemen met het ministerie.

