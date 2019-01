William Barr, president Donald Trumps keuze als nieuwe minister van Justitie, heeft de Amerikaanse Senaat dinsdag verzekerd dat hij niet van plan is het Ruslandonderzoek van speciaal aanklager Robert Mueller te smoren.

Dat zei Barr tijdens een hoorzitting over zijn benoeming in de Senaat, waar hij onder ede sprak.

Er waren twijfels gerezen over zijn standpunten over het Ruslandonderzoek, nadat hij het optreden van Mueller bekritiseerde.

"Ik geloof dat de Russen zich in de verkiezingen hebben gemengd of dat hebben geprobeerd, en dat moeten we tot op de bodem uitzoeken", zei Barr.

"Ik geloof dat het in ieders belang is - van de president, het Congres en, het belangrijkst, het Amerikaanse volk - dat deze kwestie wordt afgerond door de speciaal aanklager zijn werk te laten voltooien. Het land heeft een geloofwaardige conclusie nodig. Als ik word benoemd, zal ik niet toestaan dat partijpolitiek, persoonlijke belangen of andere ongepaste zaken invloed uitoefenen op dit of elk ander onderzoek."

Barr zei verder dat hij president Donald Trump, de man die hem heeft voorgedragen, niet zal toestaan de conclusies van het Ruslandonderzoek aan te passen.

"Ik zal me door niemand laten dwingen iets te doen waarvan ik denk dat het fout is", aldus de kandidaat-minister.

'Geen sprake van heksenjacht'

Barr brak ook met zijn mogelijke nieuwe baas door te stellen dat hij niet gelooft dat Mueller en zijn team zich zouden lenen voor een "heksenjacht". Trump heeft het Ruslandonderzoek veelvuldig gehekeld door dat woord te gebruiken.

Ook zei Barr dat zijn voorganger, Jeff Sessions, zich terecht terugtrok uit het Ruslandonderzoek - een beslissing waarmee Sessions Trump tegen zich in het harnas joeg.

Naar verluidt werken Mueller en zijn team aan het eindrapport van het onderzoek naar vermeende Russische inmenging in de Amerikaanse politiek. In eerste instantie zullen de conclusies niet bekendgemaakt worden, maar de leden van het Congres krijgen ze wel te lezen.

Kritiek op Ruslandonderzoek maakte benoeming omstreden

Barr schreef in juni vorig jaar ongevraagd een memo van negentien pagina's aan het ministerie van Justitie, waarin hij zware kritiek uitte op het onderzoek van Mueller naar mogelijke belemmering van de rechtsgang door Trump. Dat werd ingesteld naar aanleiding van het ontslag van FBI-directeur James Comey door Trump in maart 2017. Mueller onderzoekt of hij het Ruslandonderzoek zo probeerde te belemmeren.

Ongepast, vond Barr; het is het absolute recht van een president om het hoofd van de FBI - zijn werknemer - naar believen de laan uit te sturen.

Toen het bestaan van de memo vorige maand bekend werd, leidde dat tot vragen over de motieven van Barr.

Democratische politici suggereerden dat hij zijn meningen op papier zette als sollicitatiebrief aan Trump. Hij kreeg daar kritische vragen over, onder meer van senator Dianne Feinstein, het hoogstgeplaatste lid van de justitiecommissie van de Senaat. "Het roept vragen op over uw bereidheid conclusies te trekken voordat de feiten bekend zijn, en over of u voorbarig oordeelt over het onderzoek van Mueller."

Barr heeft onbetwist goede reputatie

Wat Barr mee heeft, is een ongekreukte reputatie in zijn vakgebied. Veel andere Amerikaanse ministers van Justitie waren weliswaar eindverantwoordelijk voor het ministerie, maar hadden zelf beperkte ervaring als jurist. Barr geldt onder vakgenoten als een van de beste advocaten van de VS.

Als minister onder president George H.W. Bush wist hij het ministerie van Justitie relatief geruisloos door een aantal lastige dossiers te loodsen, zoals de rassenrellen in Los Angeles en een FBI-operatie in de plaats Ruby Ridge, die uitliep op een belegering waarbij onder meer een kind werd gedood, beide in 1992.

De grootste vraag rond de benoeming van Barr is of hij bereid zal zijn president Trump tegen te spreken - vooral als die ervoor kiest het ministerie van Justitie aan te vallen, zoals hij in de afgelopen twee jaar regelmatig heeft gedaan. Doet Barr dat niet, dan zet hij de reputatie die hij over meerdere decennia zorgvuldig heeft opgebouwd op het spel.

