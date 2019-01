In een luxe hotel in de Keniaanse hoofdstad Nairobi zijn dinsdagmiddag explosies geweest en er is geschoten. Het gaat om een terroristische aanslag waarbij tot nu toe zeker één dode is gemeld door de politie. Meerdere personen zijn gewond geraakt.

Er is een grote reddingsoperatie gaande om hotelgasten te evacueren. De politieoperatie is ook in volle gang. "Het zou goed kunnen dat de aanvallers zich nog in het hotel verschuilen", zegt chef van de politie Joseph Boinnet.

Er worden nog steeds geweerschoten gehoord en ambulances rijden af en aan.

De aanslag vond plaats in het Dusit, een hotel van een grote Thaise keten gevestigd aan de Riverside Drive aan de chique noordkant van het centrum. Op televisiebeelden van Keniaanse zenders is te zien dat er rook uit het gebouw komt.

Op Twitter verschenen beelden die van een afstand gemaakt zijn. Daarop is te zien dat mensen uit het hotel rennen, sommigen met bloed op zich. Ook staan er enkele auto's in brand op de parkeerplaats van het complex.

De Somalische terroristengroepering Al Shabaab heeft de verantwoordelijkheid opgeëist voor de aanslag.

'Vier gewapende terroristen' in luxueus complex

Een ooggetuige liet aan persbureau Reuters weten "aangevallen te worden", waarna de verbinding verbroken werd.

Ooggetuigen vertelden aan de krant Daily Nation dat vier in zwart gestoken "gewapende terroristen" een aanval op de Riverside Drive uitvoeren, met het luxueuze complex 14 Riverside als doelwit. Daarin zijn banken, kantoren en hotels, waaronder het Dusit, gevestigd.

De politie heeft het gebied rond het hotel hermetisch afgesloten. De Nederlandse ambassade staat ook aan de Riverside Drive, ongeveer 1 kilometer verderop.

De terroristische aanval van dinsdag is de eerste grote aanslag in Nairobi sinds 2013. Militanten van Al Shabaab doodden destijds 67 mensen in Westgate Mall. Dat winkelcomplex ligt op 3 kilometer afstand van het Dusit-hotel.

Politie surveilleert aan de Riverside Drive. (Foto: Hollandse Hoogte)

Ambassade zoekt uit of er Nederlanders betrokken zijn

Het ministerie van Buitenlandse Zaken laat weten dat de Nederlandse ambassade in nauw contact staat met de lokale autoriteiten. De ambassade zoekt uit of er Nederlanders betrokken zijn.

Nederlanders die in Nairobi zijn en hulp nodig hebben, worden opgeroepen contact op te nemen met het ministerie.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!