Duizenden mensen in Californië hebben gedwongen hun huis moeten verlaten vanwege een storm die de komende dagen over de Amerikaanse staat raast. Het risico is groot dat zware regenval, windstoten en sneeuw tot vernietigende modderstromen zullen leiden.

Californië is de afgelopen maanden geteisterd door langdurige bosbranden. Veel bossen zijn verloren gegaan en zijn veranderd in verwoest terrein. De losse grond is een gemakkelijke prooi voor de naderende hoosbuien, meldt CNN.

Maandag werden al duizenden inwoners geëvacueerd. Een aantal scholen sloot maandag en dinsdag de deuren in afwachting van de storm. Ten noorden van Los Angeles is een snelweg afgesloten vanwege de hevige sneeuwval in het gebied.

Het zwaartepunt van de storm wordt op woensdag en donderdag verwacht. Meer dan vier miljoen inwoners hebben op hun telefoon een zogenoemde flash flood warning gehad met daarin het advies zich alleen te verplaatsen als het echt nodig is.

Camp Fire was dodelijkste bosbrand in Californië

De bosbranden, die Camp Fire worden genoemd, begonnen op 8 november 2018 en besloegen bijna 62.000 hectare. Het is nog niet duidelijk wat de oorzaak van de branden was. Het vuur kostte aan zeker 85 mensen het leven.

Zo'n veertienduizend huizen werden verwoest, waarvan het merendeel in Paradise. Deze stad, die zo'n 280 kilometer van San Francisco ligt, werd het zwaarst getroffen. 52.000 mensen moesten daar hun huis verlaten.

Camp Fire was de dodelijkste en destructiefste bosbrand in de geschiedenis van Californië.

