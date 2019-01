Het Internationaal Strafhof (ICC) in Den Haag heeft de voormalige president van Ivoorkust Laurent Gbagbo vrijgesproken van oorlogsmisdaden. Gbagbo komt na zeven jaar vrij.

De 73-jarige Gbagbo werd beschuldigd van oorlogsmisdaden en misdaden tegen menselijkheid, waaronder moord en verkrachting.

De rechters van het ICC laten dinsdag weten dat de aanklagers geen zaak hebben tegen de Ivoriaanse ex-president. De bewijslast is op alle punten onvoldoende, zo stelt het ICC. Daardoor heeft het strafhof bepaald dat Gbagbo per direct vrij moet komen. Ook verdachte Charles Blé Goudé, een bondgenoot van de oud-president, is op vrije voeten gesteld.

Nadat hij de verkiezing van 2010 had verloren, weigerde Gbagbo plaats te maken voor zijn opvolger Alassane Ouattara. Dat leidde tot een maandenlange crisis en gewelddadigheden in het West-Afrikaanse land. In het conflict zijn ongeveer drieduizend mensen gedood. Een half miljoen mensen raakten dakloos.

Gbagbo werd in 2011 gevangen en Ivoorkust leverde Gbagbo aan het eind van dat jaar uit aan het ICC. Hij is het eerste voormalige staatshoofd dat terechtstond voor het ICC. Het proces begon in januari 2016.

