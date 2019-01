De Spaanse hulpdiensten zijn dinsdag nog altijd bezig een tweejarige peuter uit een 110 meter diepe put te halen. De jongen was zondag in de buurt van Málaga in de put gevallen.

De hulpdiensten zijn de hele nacht bezig geweest om bij de jongen te komen, maar vooralsnog zonder succes. De reddingswerkers hebben de hoop dat ze het kind levend uit de put in Totalán kunnen halen, al erkennen ze dat die hoop afneemt.

De tweejarige Yulen was aan het spelen met zijn neven en nichten en viel vervolgens in de put, die waarschijnlijk was afgedekt met stenen.

De ingang van de put is slechts 25 centimeter breed. Daardoor kan er geen volwassene in om het kind te redden. De hulpdiensten hebben een camera in de put laten zakken, maar die kwam maar tot 80 meter diepte. De jongen is dus nog niet in de put gezien.

Reddingswerkers overwegen extra put te graven

Er wordt gezocht naar een manier om bij de jongen te komen. Reddingswerkers kijken naar de mogelijkheid om een tweede put te graven, naast de put waar de jongen in zit. Eenmaal op de diepte gekomen waar Yulen zich bevindt, zouden ze naar die put toe kunnen graven en hem zo kunnen redden.

Als ze de put waar de peuter in is gevallen breder zouden maken, bestaat het gevaar dat die instort. Bij het graven van een tweede put bestaat dat gevaar niet. Dat plan uitvoeren kost wel veel tijd.

Ondertussen doen de autoriteiten onderzoek naar waar de put voor is gebruikt en waarom die niet was gedempt. Vermoedelijk was het een waterput en daarvoor is een vergunning nodig. Het is nog onduidelijk of degene die de put heeft gegraven deze vergunning wel had.

