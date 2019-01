De Amerikaanse president Donald Trump heeft vorig jaar met het idee rondgelopen om de NAVO de rug toe te keren.

Meerdere regeringsmedewerkers zeggen tegen The New York Times dat Trump verscheidene keren in 2018 binnenskamers heeft geopperd om te stoppen met het militaire samenwerkingsverband.

Ook rond de NAVO-top van afgelopen zomer zou Trump zijn veiligheidsadviseurs hebben gezegd het nut van de militaire samenwerking niet in te zien. Huidige en voormalige regeringsmedewerkers vreesden het ergste als andere NAVO-leden te weinig aan defensie zouden spenderen.

De krant schrijft verder dat Jim Mattis, destijds minister van Defensie, en Trumps veiligheidsadviseur John Bolton moeite hadden om het buitenlandbeleid te verdedigen zonder daarbij een mogelijke terugtrekking uit NAVO te vermelden.

Het Witte Huis verwijst in een reactie naar de woorden van Trump tijdens de top in Brussel. Hij noemde de alliantie toen "heel belangrijk" en zei dat de VS toegewijd is aan de NAVO.

