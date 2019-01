Het Amerikaanse leger blijft nog in elk geval tot 30 september de grens bewaken tussen Mexico en de Verenigde Staten. Dat stelt het Pentagon maandag in een verkaring.

Momenteel zijn er nog zo'n 2.350 legereenheden actief bij de grens. Eerder werd de missie verlengd tot 31 januari. Daar komen nu dus acht maanden bij.

De Amerikaanse president Donald Trump besloot in oktober het leger in te zetten bij de grenzen, om zo te proberen de illegale immigratie terug te dringen. Duizenden migranten uit Centraal-Amerika waren vertrokken om hun heil in de Verenigde Staten te zoeken.

Critici, waaronder Democraten en militaire veteranen, zeggen dat de inzet van militairen een politieke stunt is.

Volgens het Pentagon zijn de militairen aanwezig om te surveilleren en de illegale oversteek te belemmeren, door onder meer prikkeldraad te plaatsen bij de overgangen. Ook wordt er luchtsteun verricht door vliegtuigen.

De troepen hebben onder de Amerikaanse wet niet de bevoegdheid migranten fysiek te weren, te arresteren of vast te houden. Wel kunnen ze ondersteunende taken uitvoeren, zoals bijvoorbeeld verkenningsvluchten.

'Shutdown' duurt voort

De Amerikaanse overheid zit momenteel nog steeds op slot omdat onderhandelaars van de begroting het niet eens kunnen worden over de bouw van een muur bij Mexico. Het is de langste 'shutdown' die de VS ooit heeft gekend.

De Amerikaanse president Donald Trump eist dat het Huis van Afgevaardigden en de Senaat instemmen met de financiering van de door hem gewenste muur tussen de VS en Mexico. Het gaat om een bedrag van bijna 6 miljard dollar.

De Democraten, die begin januari de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kregen, weigeren hiermee in te stemmen. Ook een groep Republikeinen vindt dat Trump zijn eis moet bijstellen.