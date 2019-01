Het einde van de 'shutdown' in de VS lijkt nog lang niet in zicht. 800.000 ambtenaren misten vrijdag hun tweede salarisstrook. Op onder meer vliegvelden en in nationale parken worden de effecten steeds zichtbaarder.

De overheid in de VS zit inmiddels 24 dagen 'op slot', omdat het Congres en het Witte Huis geen overeenstemming kunnen bereiken over de nieuwe begroting.

De Amerikaanse president Donald Trump eist dat het Huis van Afgevaardigden en de Senaat instemmen met de financiering van de door hem gewenste muur tussen de VS en Mexico. Het gaat om een bedrag van bijna 6 miljard dollar.

De Democraten, die begin januari de meerderheid in het Huis van Afgevaardigden kregen, weigeren hiermee in te stemmen. Ook een groep Republikeinen vindt dat Trump zijn eis moet bijstellen. Onderhandelingen tussen de Democraten en Trump liepen vorige week op niets uit. De president verliet na een paar woorden het overleg. Dit deed hij nadat de Democraten hem meldden niet in te stemmen met zijn muur.

Trump wees maandag ook een voorstel van zijn Republikeinse bondgenoot, senator Lindsey Graham, af. Die wilde de overheidsinstellingen die door de shutdown gesloten zijn drie weken lang heropenen. Dat zou een hervatting van de onderhandelingen met de Democraten mogelijk maken.

De 'shutdown' gaat de boeken in als de langste die de VS ooit gekend heeft. Het is de eerste keer dat de overheid 'op slot' gaat omdat de president eist dat het Congres een controversiële post op zijn begroting goedkeurt.

Meeste Amerikanen leggen schuld voor 'shutdown' bij Trump

Diverse Republikeinen proberen Trump te bewegen van zijn eis af te zien en op een of andere manier een eind te maken aan de 'shutdown'. Ondanks zijn stortvloed aan tweets waarin hij de Democraten de schuld geeft van de situatie, blijkt uit de meeste polls dat meeste Amerikanen daar anders over denken.

Hoewel Trumps vaste achterban hem blijft steunen, legt een meerderheid van de Amerikanen de schuld van de situatie bij het Witte Huis.

De effecten van de 'shutdown' worden steeds beter merkbaar. De meeste ambtenaren in het Witte Huis zelf zijn naar huis gestuurd.

De financiële situatie van de onbetaalde ambtenaren wordt steeds nijpender. Velen van hen hebben niet genoeg reserves om maanden zonder inkomen op te vangen.

De Amerikaanse kustwacht wekte vorige week een storm van verontwaardiging op door medewerkers aan te raden om hun spullen te verkopen op een garage sale (een rommelmarkt in eigen huis, red.).

De hr-afdeling van de federale overheid wekte eerder soortgelijk opzien door ambtenaren een tip te geven: vraag je huisbaas of je klusjes kunt doen in ruil voor huurverlaging of -uitstel.

Meer wachttijden op vliegvelden, vandalisme in parken

Op diverse grote vliegvelden, zoals Houston en Miami, lopen de wachttijden op, omdat sommige federale beveiligingsmedewerkers zich hebben ziekgemeld. In nationale parken vinden geen patrouilles meer plaats, wat tot vernielingen en wildkamperen heeft geleid.

Trump heeft al meerdere malen gedreigd de noodtoestand uit te roepen. Op die manier kan hij buiten het Congres om zijn begroting erdoor krijgen. Maar veel Republikeinen raden hem dit ten sterkste af. De Democraten zouden dit besluit direct via de rechter aanvechten en de strijd vrijwel zeker winnen. Bovendien zou zo'n stap het vertrouwen van de bevolking in de politiek nog verder schaden.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!