De burgemeester van de Poolse stad Gdansk is maandag overleden. De 53-jarige Pawel Adamowicz werd zondagavond neergestoken tijdens een liefdadigheidsconcert in de stad. Hij werd in zijn hart en buik gestoken.

Adamowicz ademde niet meer zelfstandig, meldde een van zijn artsen eerder. Ook zijn hart en longen werden ondersteund door medische apparaten.

Rond 14.45 uur maakte de minister van Gezondheid bekend dat de burgemeester was overleden. "We konden niet winnen", vertelde minister Lukasz Szumowski.

De 27-jarige dader van de steekpartij gebruikte een mes van 14,5 centimeter, meldt de gemeente Gdansk. De man werd direct na zijn daad aangehouden. Wat zijn motief was, is niet bekend. Meerdere openbaar aanklagers doen onderzoek naar de steekpartij.

Dader schreeuwde dat hij onschuldig in gevangenis zat

Nadat de man Adamowicz had neergestoken, bleef hij nog op het podium staan en riep iets naar de toeschouwers. Volgens getuigen schreeuwde de man dat hij onschuldig in de gevangenis had gezeten tijdens de vorige regering, die werd geleid door Adamowicz' voormalige partij. Hij woont in de stad Gdansk en had een strafblad.

Tientallen mensen hadden zich maandag in het bloeddonatiecentrum van Gdansk gemeld om bloed te doneren aan Adamowicz, die een zware operatie moest ondergaan.

'Europa zal hem missen'

De Poolse premier Mateusz Morawiecki noemt de dood van Adamowicz "tragisch" voor iedereen. Hij stelde mee te leven met de familieleden van de overleden burgemeester. "Het leidt tot grote bedroefdheid en verdriet."

De president van Polen, Andrzej Duda, heeft ook zijn medeleven uitgesproken. "Ik bid voor steun voor zijn familie. Dit kunnen we niet accepteren."

Frans Timmermans, vicevoorzitter van de Europese Commissie, liet weten "kapot" te zijn van het overlijden van de burgemeester. "Zulk zinloos geweld. Mijn gedachten en gebeden zijn bij zijn geliefden en vrienden", twitterde hij. "Gdansk, Polen en Europa zullen hem missen."

