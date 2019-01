De Italiaanse ex-terrorist Cesare Battisti (64) is maandag aan Italië uitgeleverd. Onder begeleiding van tien politieagenten landde hij op het vliegveld Ciampino in Rome.

De Italiaanse ministers Matteo Salvini (Binnenlandse Zaken) en Alfredo Bonafede (Justitie) stonden Battisti op te wachten.

Battisti was zaterdag in Bolivia gearresteerd door agenten van Interpol. Hij was in de jaren zeventig lid van een communistische terreurgroep en werd in 1988 in Italië veroordeeld tot levenslang wegens het plegen van vier politieke moorden.

Nadat hij uit de gevangenis was ontsnapt, woonde hij tot 2004 in Frankrijk. De Italiaan vluchtte naar Brazilië toen hij dreigde te worden uitgeleverd aan zijn geboorteland.

In Brazilië kreeg Battisti in eerste instantie asiel. Over zijn eventuele uitlevering is jarenlang een juridische strijd gevoerd. Brazilië stemde vorige maand alsnog in met de uitlevering van Battisti.

Voordat de Brazilianen hem kon aanhouden, vluchtte hij naar Bolivia.