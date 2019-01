Een Spaanse peuter zit sinds zondagmiddag vast in een 110 meter diepe put bij Málaga in de Zuid-Spaanse provincie Andalusië.

De put is zo smal dat er geen volwassene in kan om de jongen eruit te halen. De ingang is slechts 25 centimeter breed. Een camera kwam maar tot 80 meter, waardoor de jongen nog niet is gezien.

De peuter was met neven en nichten aan het spelen in het gebied. Waarschijnlijk hebben ze de stenen die op de put lagen eraf gehaald, waarna de jongen erin is gevallen.

Sinds zondagmiddag zijn veel hulpdiensten bezig met het bedenken van een oplossing om de jongen te kunnen bevrijden. "We werken non-stop om de jongen te bevrijden", schrijven de hulpdiensten op Twitter.

