Door hevige sneeuwval sinds zondag zijn in Oostenrijk ruim 180 wegen afgesloten, melden meerdere Oostenrijkse media maandag. Ongeveer zeventienduizend mensen in het land zijn van de buitenwereld afgesloten.

Aan de noordkant van de Alpen is in 24 uur tijd tussen de 20 en 60 centimeter sneeuw gevallen. Voor maandag wordt nog 30 tot 50 centimeter extra sneeuw verwacht. Ook in de Duitse staat Beieren is veel sneeuw gevallen.

Maandag raakte een FlixBus van de weg. Die kantelde daarna door de hevige sneeuwbui en de sneeuw op de weg. Er raakten dertien mensen gewond. Het ongeluk gebeurde ongeveer 70 kilometer ten zuidoosten van Salzburg.

De bus was met Duitsers, Hongaren en Oostenrijkers aan boord onderweg van Salzburg naar Graz.

In hele Alpengebied noodweer

Ook aan de zuidkant van het gebergte, richting Italië en bij de Franse Alpen wordt op maandag veel sneeuw verwacht.

In onder meer de deelstaten Vorarlberg, Salzburg en Tirol geldt code 5 voor lawinegevaar, dat is het hoogste waarschuwingsniveau. Ook in Zwitserland is een waarschuwing van het hoogste niveau afgegeven.

Bron: AFP.

Zestien mensen overleden door noodweer

Afgelopen week zijn er zeker zestien mensen overleden door lawines en sneeuwval. Zondag werden in Lech drie Duitsers gevonden die waarschijnlijk een afgesloten piste op zijn gegaan. Daar werden ze verrast door een lawine die ze meesleurde.

In Grenoble kwamen zondag twee Fransen om het leven die gecontroleerd een lawine wilden veroorzaken om een piste klaar te maken voor wintersporters. De explosieven gingen te vroeg af. Het lukte de Fransen niet om op tijd te vluchten.

