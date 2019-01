Na de regen en sneeuwval van de afgelopen dagen zijn meerdere rivieren en beken in het zuiden van Duitsland buiten hun oevers getreden. In Oostenrijk zijn na de nieuwe sneeuwbuien ongeveer 180 wegen onbegaanbaar.

In onder meer de deelstaten Voralberg, Salzburg en Tirol geldt maandag code 5 voor lawinegevaar, dat is het hoogste waarschuwingsniveau.

Alleen al in Salzburg zijn sinds zondagavond zeventienduizend mensen afgezonderd van de buitenwereld, meldde het Oostenrijkse persbureau APA. Aan de noordkant van de Alpen is in 24 uur tijd tussen de 20 en 60 centimeter sneeuw gevallen.

Voor maandag wordt nog 30 tot 50 centimeter extra sneeuw verwacht.

Waterpeil blijft stijgen in Duitsland

In Duitsland zijn in de deelstaat Beieren grote stukken landbouwgrond ondergelopen. Verder hebben de autoriteiten gewaarschuwd voor overstromingen in de gemeente Kulmbach in het zuiden van Beieren.

Ook de inwoners van de deelstaat Baden-Württemberg moeten rekening houden met overstromingen.

De autoriteiten meldden maandagmorgen dat het waterpeil in een aantal waterlopen snel stijgt. De Neckar, een zijrivier van de Rijn, zou onder meer bij de stad Heidelberg buiten zijn oevers kunnen treden.

