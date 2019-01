Een vrachtvliegtuig is maandagochtend neergestort in Iran, meldt het Iraanse persbureau Fars News Agency. Het ongeval gebeurde bij de luchthaven van de stad Karaj, ten westen van de hoofdstad Teheran.

De Boeing 707 was vanuit het Kirgizische Bisjkek op weg naar Karaj. In het vliegtuig, dat vlees vervoerde, zaten in totaal negen bemanningsleden. Het is niet bekend of er slachtoffers zijn gevallen. Hulpdiensten zijn massaal uitgerukt.

Iraanse autoriteiten laten aan Fars News Agency weten dat het vliegtuig bij de landing de landingsbaan verliet. Dit zou komen doordat de piloot de controle over het vliegtuig verloor. Het vliegtuig ging door een muur die de luchthaven van een woonwijk scheidde. Meerdere woningen zijn beschadigd geraakt.

De toedracht van het ongeval is is niet bekend. Ook is nog onduidelijk van wie het vliegtuig is. Volgens de Iraanse staatstelevisie behoort het toestel toe aan Kirgizië. Maar de luchthaven van Bisjkek meldt dat de Boeing 707 van de Iraanse vrachtluchtvaartmaatschappij Payam Air is.

Sommige Iraanse media spreken van tien bemanningsleden en melden dat zij om het leven zijn gekomen.

