Indonesië heeft twee maanden nadat het Lion Air-vliegtuig neerstortte in de Java Zee de cockpitvoicerecorder gevonden. Naar deze tweede zwarte doos werd vorig jaar dagenlang gezocht.

Agung Nugroho, luitenant-kolonel bij de Indonesische marine, zei tegen persbureau Reuters dat "al dagenlang een zwak signaal van de recorder" was gelokaliseerd.

Het apparaat werd zondagnacht uiteindelijk acht meter diep begraven in de modder gevonden, op zo'n dertig meter diepte. "We weten niet of er schade is, maar het apparaat bevat in elk geval krassen", zegt Nugroho.

De recorder is een van de twee zogenoemde zwarte dozen die cruciaal zijn voor het onderzoek van vliegtuigongelukken. Volgens een woordvoerder van de marine was de cockpitvoicerecorder, die geluiden registreert in de cockpit, nog intact. De andere zwarte doos werd drie dagen na de crash van het toestel geborgen. Daarin zijn de vluchtgegevens opgeslagen.

Er werd vorig jaar dagenlang gezocht door speciale zoekteams naar de cockpitvoicerecorder. De zoektocht werd bemoeilijkt doordat het geluidssignaal langzaam afnam. Het is nog niet duidelijk waar en hoe deze tweede recorder is gevonden.

Defecte sensor

De vrijwel nieuwe Boeing 737 MAX 8 van Lion Air stortte eind oktober 2018 kort na het opstijgen neer in de Javazee. Bij het ongeluk kwamen alle 189 inzittenden om het leven. Indonesische autoriteiten vermoeden dat een specifieke sensor een defect had, waardoor onjuiste informatie over luchtstromen werden doorgegeven.

Dit kan leiden tot overtrek, ook wel stall genoemd, waarbij de vleugels hun draagkracht verliezen en het toestel snel gaat dalen of uit de lucht valt. Fabrikant Boeing heeft luchtvaartmaatschappijen en piloten uitgelegd hoe dit met het nieuwe Boeing-toestel kan worden voorkomen.

Het KNKT is naar aanleiding van de Lion Air-crash van plan een vlucht te simuleren om het effect van een defecte sensor vast te stellen.

