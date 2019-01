De burgemeester van de Poolse stad Gdansk, Pawel Adamowicz, is zondag neergestoken tijdens een concert in de stad.

Adamowicz stond op het podium toen een man met een mes op hem afrende en neerstak. De man bleef nog op het podium staan en riep wat dingen richting de toeschouwers.

De politie van Gdansk laat weten dat de 27-jarige dader direct is aangehouden en dat het motief nog onbekend is. Hij had met een perspas toegang gekregen tot het podium.

In eerste instantie ging de muziek en het vuurwerk bij de show nog even door.

De burgemeester werd vervolgens naar het ziekenhuis gebracht. Volgens Poolse media is hij daar met succes gereanimeerd.

De Poolse minister van Binnenlandse Zaken laat weten dat Adamowicz in kritieke toestand op de intensive care ligt.

Meerdere Poolse politici laten op Twitter weten geschokt te zijn door de aanval.

Adamowicz is al twintig jaar burgemeester van Gdansk. Hij maakte deel uit van de democratische beweging die in de jaren tachtig in de Poolse stad ontstond onder leiding van Lech Walesa.

Meerdere mensen proberen de neergestoken burgemeester te helpen. Foto: AFP.

