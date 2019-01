In delen van Oostenrijk geldt maandag code 5 voor lawinegevaar. Dat is het hoogste lawinewaarschuwingsniveau en komt weinig voor.

De autoriteiten in Tirol hebben hiertoe besloten vanwege nieuwe sneeuwval die zondag wordt verwacht. Op sommige plekken wordt een meter sneeuw verwacht.

Naar verwachting valt in de komende dagen ook in de zuidelijke Alpen veel sneeuw. Rond de belangrijke Oostenrijks-Italiaanse Brenner-grenspas lijkt ook veel sneeuw te gaan vallen.

Vanaf volgende week lijkt het lawinerisico in de Alpen af te nemen.

Drie Duitsers overleden door lawine in Lech

In de Oostenrijkse plaats Lech zijn drie Duitsers overleden door een lawine. Een vierde wordt nog vermist. Vanwege de hevige sneeuwval is het zoeken gestaakt.

Volgens de Oostenrijkse politie zijn de slachtoffers mannen van 57, 36 en 32 jaar oud. Ze kwamen uit het zuiden van Duitsland. De vermiste is 28 jaar oud. De vier waren met elkaar bevriend en samen aan het skiën.

De skiërs zijn waarschijnlijk over een afgesloten piste gegaan en daar meegesleurd door een lawine. Daar mocht niet meer worden geskied vanwege het lawinegevaar. Andere pistes in het gebied waren wel geopend.

Al een week problemen in de Alpen

In de wintersportplaats Balderschwang in het uiterste zuiden van Duitsland zitten duizenden inwoners en toeristen zondag vast. De enige weg naar het dorp in Beieren is afgesloten vanwege het gevaar voor lawines. De gestrande mensen hoeven voorlopig niet te worden geëvacueerd.

In Frankrijk zijn zondag twee pistewerkers om het leven gekomen toen zij preventief een lawine probeerden te veroorzaken met een explosief, meldt de website France Bleu. Vermoedelijk is er iets misgegaan toen zij de explosieven in gereedheid brachten.

Door de sneeuwchaos in het Alpengebied kwamen vorige week zeker twaalf mensen om het leven. Er zijn duizenden hulpverleners ingezet.

