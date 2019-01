De Belgische huurling en piloot Jan Van Risseghem zou in 1961 het vliegtuig met de toenmalige secretaris-generaal van de Verenigde Naties, Dag Hammarskjöld, hebben neergehaald.

Dat schrijft de Belgische krant De Morgen na eigen onderzoek in samenwerking met de Deense maker van een documentaire over het incident, Mads Brüggen.

Hammarskjöld was de tweede secretaris-generaal in de geschiedenis van de Verenigde Naties. Hij kwam op 18 september 1961 om het leven toen zijn DC-6 neerstortte nabij Ndola, in Zambia (het toenmalige Noord-Rhodesië).

De precieze omstandigheden van zijn crash zijn nooit helemaal duidelijk geworden. Er werd gezegd dat het een ongeluk was, maar Van Risseghem werd nog voordat het wrak was gevonden genoemd als verdachte. De piloot overleed in 2007.

Hammarskjöld was onderweg naar de Oost-Congolese provincie Katanga om over een staakt-het-vuren te onderhandelen. De provincie is rijk aan meerdere dure grondstoffen en scheidde zich direct af nadat Congo onafhankelijk werd van België in 1960.

Bekende van piloot doet verhaal

Volgens de Belg Pierre Coppens heeft Van Risseghem tegen hem gezegd dat hij het vliegtuig van Hammarskjöld heeft neergehaald. Coppens leerde de piloot in 1965 kennen bij een cursus parachutespringen in België.

Van Risseghem vloog in de Tweede Wereldoorlog regelmatig over Duitsland om luchtopnames te maken. Daarna sloot hij zich als huurling onder meer aan bij de legers van Zuid-Afrika en Rhodesië (tegenwoordig Zimbabwe).

Bewijs mogelijk vervalst

Zowel papieren van de Belgische overheid als de logboeken van het Katangese leger wijzen erop dat hij niet in de regio was rond 17 september 1961. De echtheid van die papieren wordt echter in twijfel getrokken.

Een bevelhebber van het leger in de jaren zestig heeft de logboeken ingezien en zegt dat die vervalst zijn. Ook zou een andere piloot Van Risseghem een dag voordat Hammarskjöld neerstortte gezien hebben.

Van Risseghem heeft zelf gezegd dat hij in augustus door de VN gearresteerd was en teruggestuurd was naar België. De weduwe van de piloot wilde De Morgen niet te woord staan.

Politieke situatie in Oost-Congo

In Katanga vochten veel Europese huurlingen mee tegen een Congolees leger dat werd ondersteund door soldaten van de VN.

Onder meer België, de Verenigde Staten en Groot-Brittannië wilden liever dat Katanga onafhankelijk werd, omdat het gebied dan niet onder controle van Rusland of China zou vallen.

België heeft eerder al toegegeven betrokken te zijn geweest bij de dood van premier Patrice Lumumba, precies acht maanden voor de dood van Hammarskjöld.

De landen konden dat niet openbaar maken, omdat ze dan tegen de VN in zouden gaan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!