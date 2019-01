Een 26-jarige man is in het Belgische Luik vastgebonden aan een auto en over straat gesleept. Het slachtoffer ligt in kritieke toestand in een ziekenhuis.

Twee mensen zijn opgepakt, meldde de politie van Luik zondag. Het is niet bekend waarom de man dit is aangedaan.

Getuigen hadden in de nacht van vrijdag op zaterdag gezien dat de man werd meegesleept op het Sint-Lambertusplein in het centrum van Luik. Ze belden de politie. Die vond alleen een schoen terug.

De getuigen beschreven ook de auto, die even later werd aangetroffen in Ans, een voorstad van Luik. De twee inzittenden werden gearresteerd.