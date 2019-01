Drie Duitsers zijn zaterdagavond om het leven gekomen door een lawine in het Oostenrijkse Lech. Een vierde persoon wordt vermist. Het zoeken is gestaakt vanwege zware sneeuwval en het gevaar van nieuwe lawines.

Volgens de Oostenrijkse politie zijn de slachtoffers mannen van 57, 36 en 32 jaar oud. Ze kwamen uit het zuiden van Duitsland. De vermiste is 28 jaar oud. De vier waren met elkaar bevriend en samen aan het skiën.

De echtgenote van een van de vier had zaterdag alarm geslagen. Dankzij het signaal van hun mobiele telefoons wisten de reddingsploegen waar ze waren.

Het viertal is waarschijnlijk over een afgesloten piste gegaan, waar ze werden meegesleurd door de sneeuwmassa. Ze hadden een nooduitrusting bij zich, waaronder een speciale airbag. Die moet ervoor zorgen dat mensen niet onder de sneeuw terechtkomen, maar toch werden ze bedolven.

Ook komende dagen veel sneeuw verwacht in Alpen

Duitsland en Oostenrijk hebben al dagen met problemen door aanhoudende sneeuwval te maken en ook de komende dagen wordt weer veel sneeuw verwacht. In veel regio's in Oostenrijk en Zwitserland is ook zondag code rood of oranje afgegeven.

De verwachting is dat deze codes ook maandag nog actief zullen blijven, aldus Weerplaza. Mensen die de komende dagen van plan zijn naar hun wintersportbestemming in de genoemde gebieden te vertrekken, moeten rekening houden met vertraging. Zij krijgen het advies de berichten van de ANWB in de gaten te houden.

Volgens de weerdienst geven de weermodellen aan dat de winterse neerslag in ieder geval tot en met dinsdag aanhoudt. Boven de 1.000 tot 1.200 meter valt de neerslag als sneeuw. In Zuid-Duitsland en Oostenrijk gaat 60 tot 150 centimeter sneeuw vallen en lokaal zelfs nog meer. De sneeuw in de bergen gaat zondag gepaard met een stevige tot stormachtige wind.

De weerdiensten voorspellen dat het weer in de loop van woensdag rustiger gaat worden in de Alpen.

Risico op lawines neemt toe

Door de noordwestelijke stroming worden volgens Weerplaza vooral de noordflanken van de Alpen opnieuw zwaar getroffen. Doordat de sneeuwmassa zo zwaar wordt, neemt het risico op lawines toe. Ook het vallen van natte sneeuw of regen op een sneeuwdek levert gevaar op.

In de wintersportplaats Balderschwang in het uiterste zuiden van Duitsland zitten duizenden inwoners en toeristen zondag vast. De enige weg naar het dorp in Beieren is afgesloten vanwege het gevaar voor lawines. De gestrande mensen hoeven voorlopig niet te worden geëvacueerd.

In Frankrijk zijn zondag twee pistewerkers om het leven gekomen toen zij preventief een lawine probeerden te veroorzaken met een explosief, meldt de website France Bleu. Vermoedelijk is er iets misgegaan toen zij de explosieven in gereedheid brachten.

Door de sneeuwchaos in het Alpengebied kwamen vorige week zeker twaalf mensen om het leven. Er zijn duizenden hulpverleners ingezet.

