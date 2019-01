De Amerikaanse president Donald Trump heeft details van zijn gesprekken met zijn Russische ambtsgenoot Vladimir Poetin verborgen voor zijn eigen kabinetsleden, meldt The Washington Post op basis van diplomatieke bronnen.

Zo nam Trump in tenminste één geval de notities van zijn eigen tolk in beslag en verbood hij de tolk om de inhoud van het gesprek met andere functionarissen te bespreken, aldus de krant. Dat deed hij na zijn ontmoeting met Poetin in 2017 in Hamburg.

Bij de ontmoeting was ook de toenmalige minister van Buitenlandse Zaken van de VS, Rex Tillerson, aanwezig. Regeringsmedewerkers ontdekten na afloop dat Trump het gesprek geheim wilde houden, toen zij opgevraagde informatie bij de tolk ter aanvulling op de notities van Tillerson niet kregen.

Volgens The Washington Post zijn er van zeker vijf interacties tussen Trump en Poetin in de afgelopen twee jaar geen uitgebreide verslagen beschikbaar, ook niet in de vorm van geheime documenten. Trumps voorgangers deelden wel gedetailleerde verslagen van gesprekken.

Het gebrek aan openheid is opmerkelijk in het kader van het Ruslandonderzoek. Een speciale commissie onder leiding van Robert Mueller onderzoekt mogelijke Russische inmenging tijdens de Amerikaanse presidentsverkiezingen in 2016 en mogelijke banden tussen leden van het campagneteam van Trump en Moskou. Het eindrapport wordt binnen afzienbare tijd verwacht.

