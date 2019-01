Een 56-jarige Nederlander wordt verdacht van betrokkenheid bij een dodelijk verkeersincident bij een blokkade van demonstranten in 'Gele Hesjes' in België, meldt het parket van Luik. De man is voortvluchtig.

Tegen de chauffeur is een Europees arrestatiebevel uitgevaardigd. Hij wordt verdacht van "opzettelijke slagen en verwondingen met de dood tot gevolg". Eerder ging de politie nog uit van een ongeval. Volgens een ooggetuige zou de man zijn doorgereden nadat hij de demonstranten in gele hesjes had gezien.

De vrachtwagen die betrokken was bij het incident, is volgens Belgische media teruggevonden op een parkeerplaats in de buurt van Tilburg. Het ongeluk gebeurde bij de Belgische grensplaats Visé tijdens een blokkade van de snelweg naar Maastricht door zo'n twintig 'Gele Hesjes'.

Een vijftigjarige actievoerder werd geraakt door de vrachtwagen en overleed ter plaatse. De toegesnelde Belgische politie vroeg de chauffeur zijn wagen iets verderop te parkeren, maar in plaats daarvan ging de chauffeur ervandoor, aldus Belgische media. De Nederlandse politie zoekt mee naar de verdachte.

De Belgische 'Gele Hesjes' zijn geïnspireerd op de gelijknamige protestbeweging in Frankrijk. Daar richtten de protesten zich in eerste instantie op de stijgende brandstofprijzen, maar inmiddels is de focus verschoven naar het beleid van de Franse president Emmanuel Macron.

Opnieuw tientallen arrestaties in Frankrijk

Rond de Arc de Triomphe in Parijs is het zaterdag opnieuw tot botsingen gekomen tussen de politie en 'Gele Hesjes'. Meer dan vijftig demonstranten werden gearresteerd omdat ze verboden wapens bij zich hadden.

De politie zette waterkanonnen en traangas in tegen demonstranten die de agenten bekogelden met stenen en verf, melden ooggetuigen. Tot grootschalige ongeregeldheden, zoals bij eerdere protesten van de 'Gele Hesjes' in Parijs, kwam het zaterdagmiddag niet.

In de Franse hoofdstad gingen 8.000 mensen de straat op, in het hele land waren dat er rond de 84.000. In Parijs waren 5.000 agenten op de been, in heel Frankrijk waren dat er 80.000.

