De Saoedische vrouw die haar familie ontvluchtte uit angst voor haar veiligheid, is zaterdag aangekomen in de Canadese stad Toronto. Canada maakte een dag eerder bekend dat Rahaf Mohammed Al Qunun asiel krijgt in het Noord-Amerikaanse land.

De achttienjarige Al Qunun kreeg wereldwijd aandacht nadat ze zich in Thailand had opgesloten in een hotelkamer, waarmee ze probeerde te voorkomen dat ze werd teruggestuurd naar het thuisland. Via Twitter sloeg ze alarm.

Al Qunun was in Koeweit op een vliegtuig richting Australië gestapt. Ze zei dat ze de islam had afgezworen, waar in Saoedi-Arabië de doodstraf op staat, en dat ze werd mishandeld door haar familie.

Familie ontkent misbruik van vrouw

De vader en broer van Al Qunun waren naar Thailand gereisd om haar op te halen, maar kregen haar niet te spreken. Zij ontkennen dat de vrouw door haar familie is mishandeld.

Volgens de chef van de Thaise immigratiedienst weigerde Al Qunun meermaals een ontmoeting met haar familie. Ook meldde de chef dat het haar wens is naar Canada te gaan.

Vrijdagavond nam de vrouw, die door de Verenigde Naties erkend is als vluchteling, een vliegtuig naar de Zuid-Koreaanse hoofdstad Seoel. Daar stapte ze over op een vlucht naar Canada.

Al Qunun werd zaterdag op het vliegveld van Toronto opgewacht door de Canadese minister van Buitenlandse Zaken Chrystia Freeland.

