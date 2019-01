Duitsland en Oostenrijk blijven problemen houden door de aanhoudende sneeuwval. De komende dagen gaat er weer veel sneeuw vallen.

Zaterdag valt er weliswaar iets minder sneeuw, maar in de dagen erna valt er in Zuid-Duitsland en Oostenrijk weer 60 tot 150 centimeter sneeuw. Lokaal kan er zelfs meer vallen, meldt Weerplaza.

In de dalen valt de neerslag als regen en natte sneeuw, maar vanaf een hoogte van 1.500 meter en hoger gaat het om sneeuw. Ook in Zwitserland gaat veel sneeuw vallen.

Zondag gaat het ook hard waaien. In de bergen staat een stormachtige wind met windstoten van boven de 100 kilometer per uur, waardoor het risico op lawines groot blijft.

Vijfhonderd extra agenten ingezet in Beieren

In de Duitse deelstaat Beieren, waar de noodtoestand is uitgeroepen, zijn vijfhonderd extra agenten naar het gebied gestuurd waar de sneeuwval het dagelijks leven heeft lamgelegd. "Er is geen reden voor paniek, maar wel voor bezorgdheid", zei de Beierse premier Markus Söder zaterdag. De noodtoestand duurt zeker nog tot dinsdag.

In totaal zijn meer dan vijfduizend agenten en militairen ingezet, voornamelijk om de dikke pakken sneeuw van daken te verwijderen en instorting te voorkomen. Door de regen wordt de sneeuw zwaarder en neemt het risico op instorting fors toe.

De extreme weersomstandigheden in het Alpengebied hebben deze week al zeker twaalf levens geëist. In Oostenrijk zijn verscheidene dorpen van de buitenwereld afgesloten, wegen zijn dicht of zeer moeilijk begaanbaar.

In tien dagen tijd is er op sommige plaatsen al meer dan 3 meter sneeuw gevallen.

​

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!