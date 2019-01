Het dodental door de gasexplosie in het centrum van Parijs is zaterdag bijgesteld van vier naar drie. Twee dodelijke slachtoffers werkten voor de brandweer, de derde is een persoon uit Spanje.

De brandweermannen kwamen om door de explosie toen ze een brand in een bakkerij aan het blussen waren, meldt de Franse minister van Binnenlandse Zaken Christophe Castaner.

De Spaanse minister van Buitenlandse Zaken Josep Borrell meldt op Twitter dat bij de explosie twee Spaanse slachtoffers zijn gevallen. Een van hen heeft het niet overleefd.

Door de explosie in de Franse hoofdstad zijn in totaal 46 gewonden gevallen. Tien van hen, onder wie een brandweerman, verkeren in levensgevaar.

Explosie veroorzaakt grote ravage

De explosie in de bakkerij gebeurde rond 9.00 uur. Beelden van kort daarna laten een enorme ravage zien. Er werd in de straat geschreeuwd en de pui van het pand was volledig weggeblazen. Daarnaast zijn ook veel ruiten gesneuveld van panden in de buurt van de bakkerij.

Castaner zegt mee te leven met de slachtoffers. "Mijn eerste gedachten zijn bij de gewonden en hun geliefden", meldde hij op Twitter.

Volgens hem werden tweehonderd brandweerlieden ingezet om hulp te bieden na de explosie.

