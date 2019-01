Door een grote explosie in het centrum van Parijs zijn zeker twintig gewonden gevallen. Volgens de politie was er in een bakkerij een gasexplosie, nadat eerder brand was ontstaan.

Van de twintig gewonden verkeren er twee in levensgevaar en zijn er zeven zwaargewond. Drie brandweerlieden raakten gewond, omdat ze al bij de bakkerij waren om de brand te blussen.

Op de Place de l'Opéra staan twee helikopters klaar om de gewonden af te voeren.

Het incident gebeurde zaterdag rond 9.00 uur in de Rue de Trévise in het negende arrondissement van de Franse hoofdstad. De politie roept op om uit het gebied te blijven en hulpdiensten de ruimte te geven.

Op Twitter wordt gesproken over meerdere gewonden en geschreeuw in de straat. Op foto's op Twitter is een enorme ravage te zien. De pui van het pand is helemaal weggeblazen. In de nabije omgeving van de bakkerij zijn veel ruiten gesneuveld.

Christophe Castaner, de Franse minister van Binnenlandse Zaken, zei op Twitter dat zeker tweehonderd brandweerlieden zijn uitgerukt. Volgens hem zijn sommige slachtoffers nog altijd ter plekke.

Daarnaast liet hij weten mee te leven met de slachtoffers. "Mijn eerste gedachten zijn bij de gewonden en hun geliefden."