De Verenigde Staten hebben tot dusver nog geen manschappen teruggetrokken uit Syrië, heeft het ministerie van Defensie vrijdagavond laten weten in een verklaring.

"We hebben een aantal logistieke maatregelen getroffen om een geordende terugtrekking te ondersteunen", laat het ministerie weten.

Volgens een woordvoerder wordt om veiligheidsredenen niet bekendgemaakt wanneer en hoe de terugtrekking zal plaatsvinden. "Maar we bevestigen dat tot nog toe geen militair personeel uit Syrië is overgeplaatst."

Vrijdag zei kolonel Sean Ryan, woordvoerder van de door de VS geleide coalitie in de strijd tegen Islamitische Staat, dat de strijdkrachten begonnen waren met het terugtrekken uit het noorden en oosten van Syrië. Meer zei hij daar niet over. Daardoor was nog niet duidelijk of het om teruggetrokken troepen of materieel ging

Trump kondigde vertrek militairen in december aan

In Syrië zitten zo'n tweeduizend Amerikaanse militairen. De strijdkrachten zijn de afgelopen jaren ingezet voor operaties van speciale eenheden tegen IS, het ondersteunen van strijders met wie de VS samenwerkt en het uitvoeren van luchtaanvallen op IS-doelwitten.

In december vorig jaar kondigde president Donald Trump aan dat hij de Amerikaanse militairen uit Syrië zou terugtrekken. Dat besluit leidde internationaal tot opschudding.

De Amerikaanse regering maakte later bekend wel eerst van Turkije de garantie te willen krijgen dat het land de Koerische strijders niet zal aanvallen. De tegen IS vechtende Koerden zijn bondgenoten van de VS.