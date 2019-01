Ongeveer een kwart van de Amerikaanse overheid is zaterdag al 22 dagen lang gesloten, omdat de Amerikaanse president Donald Trump en de Democraten het niet eens kunnen worden over de nieuwe begroting. Het is hiermee de langste 'shutdown' ooit in de Amerikaanse geschiedenis.

De Democraten, die een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, weigeren akkoord te gaan met de financiering van een grensmuur. Trump wil een muur bouwen langs de grens met Mexico.

Ongeveer 800.000 ambtenaren krijgen momenteel niet betaald. Bijna de helft van deze mensen zit thuis. Zij hoeven geen essentiële taken uit te voeren. De andere functionarissen moeten onbetaald doorwerken. Ook zijn grote toeristische attracties dicht en hebben veel nationale parken minder voorzieningen, zoals toiletten en rondleidingen.

Het oude record stond op naam van de Democratische oud-president Bill Clinton. Op 16 december 1995 begon de 'shutdown' en 21 dagen later, op 6 januari 1996, ging de overheid weer open. Clinton werd het toen niet eens met het Republikeinse Congres over onder meer de financiering van het gezondheidsprogramma Medicare.

Tweede keer 'shutdown' tijdens presidentschap Trump

Het is de tweede maal tijdens het presidentschap van Trump dat er een 'shutdown' is. De eerste keer sloot de overheid de deuren op 20 januari 2018, omdat de Democraten tegen de begroting van het Witte Huis stemden.

Zij deden dit omdat de Republikeinen geen oplossing boden voor de 700.000 zogeheten 'Dreamers', kinderen van illegalen die de voormalige president Barack Obama een speciale status had gegeven. Drie dagen later ging de overheid weer open.

In de nacht van 9 februari 2018 was de overheid maar enkele uren gesloten, daarom wordt deze keer niet officieel meegerekend. Senatoren werden het toen om middernacht niet eens over een begroting. Twee uur later werd alsnog een begroting aangenomen, maar de sluitingsprocedure was toen al in gang gezet.

Later op de ochtend ging ook het Huis akkoord met de begroting, nadat de leden opnieuw bezwaar maakten en betere bescherming eisten van de rechten van de 'Dreamers'.

