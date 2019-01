De FBI is in 2017 begonnen met onderzoeken of de Amerikaanse president Donald Trump in opdracht van de Russen handelde, meldt de The New York Times (NYT) vrijdagavond.

Het onderzoek van de Amerikaanse inlichtingendienst werd ingesteld nadat Trump de voormalige FBI-directeur James Comey in april 2017 had ontslagen, stelt de NYT op basis van ingewijden. Een van de onderzoeksgebieden had betrekking op dit ontslag. De FBI ging na of dit in overeenstemming was met de wet.

Het andere deel van het onderzoek werd uitgevoerd door medewerkers van de contraspionagedienst. Zij moesten bepalen of Trump bewust of onbewust beïnvloed werd door Moskou en of zijn acties een bedreiging vormden voor de nationale veiligheid.

Het ingestelde onderzoek werd al snel opgenomen in het grotere Ruslandonderzoek van Robert Mueller. De NYT schrijft dat het onduidelijk is of de contraspionagedienst nog steeds onderzoek doet.

De krant meldt verder dat de FBI de relatie tussen Trump en Rusland al tijdens de verkiezingscampagne van 2016 verdacht vond, maar dat pas na het ontslag van Comey een onderzoek is gestart.

