In België is vrijdagavond een man om het leven gekomen tijdens een wegblokkade door activisten in gele hesjes. Dat gebeurde op de E25, niet ver van de Nederlandse grens bij Eijsden.

Het slachtoffer werd geschept door een vrachtwagen die doorreed. Een ander raakte gewond.

Volgens verschillende media zou de politie de chauffeur hebben aangehouden en meegenomen voor verhoor. Later bleek dat ze de bestuurder van de truck, die volgens de zender RTBF een Nederlands kenteken had, naar een parkeerplaats iets verderop had gedirigeerd om een lynchpartij te voorkomen.

Toen de agenten hem daar wilde ondervragen en onderwerpen aan een drugs- en alcoholtest bleek hij verdwenen. Er is een opsporingsactie begonnen. De Belgische politie heeft de plek van het ongeval afgezet. De sfeer ter plaatse was grimmig, meldden getuigen.

De slachtoffers waren actievoerders die bij Visé de E25 versperden. Als gevolg daarvan werd de A2 van Luik naar Maastricht voor het verkeer afgesloten, aldus de ANWB. Automobilisten kunnen omrijden via Hasselt (B).

