Het Amerikaanse meisje (13) dat donderdag drie maanden nadat haar ouders werden doogeschoten werd gevonden, blijkt te zijn ontvoerd. De 21-jarige man die hiervoor is opgepakt wordt ook verdacht van de moord op haar ouders.

De arrestatie van de verdachte gebeurde vlak nadat de Amerikaanse langs de weg was aangetroffen. Agenten konden hem vinden doordat het meisje zijn auto had omschreven, aldus de autoriteiten van de Amerikaanse staat Wisconsin vrijdag.

Het meisje was vies en ondervoed toen ze werd gevonden door een vrouw die haar hond uitliet. Dit gebeurde in de plaats Gordon, ongeveer 80 kilometer ten noorden van haar woonplaats Barron.

Haar vader (56) en moeder (46) werden op 15 oktober doodgeschoten in hun woning. Sindsdien was niets meer vernomen van de tiener. Uit onderzoek bleek al snel dat zij geen verdachte was. Na haar verdwijning werden tevergeefs grote zoekacties op touw gezet.

Het meisje ontsnapte uit de woning waar ze werd vastgehouden door de 21-jarige verdachte. Volgens de politie is hij werkloos en nog niet eerder in aanraking gekomen met de autoriteiten in Wisconsin. Het is niet duidelijk of hij het meisje al vóór de ontvoering kende.

Lokale en federale onderzoekers zijn op de zaak gezet. Het meisje, dat afgelopen nacht voor onderzoek in het ziekenhuis sliep, is met hen in gesprek. Ze zal worden ondergebracht bij haar familie.

