Bij een busongeluk in het oosten van Cuba zijn zes doden gevallen. Ook zijn er tientallen mensen gewond geraakt, onder wie mogelijk toeristen die in het voertuig zaten.

Zes van hen zouden levensbedreigende verwondingen hebben, melden Cubaanse media.

Volgens sommige berichten zouden er ook Nederlanders in het voertuig hebben gezeten, evenals Britten, Canadezen, Fransen en Mexicanen. NU.nl is in afwachting van een reactie van het ministerie van Buitenlandse Zaken.

De buschauffeur zou van de weg geraakt zijn bij een inhaalmanoeuvre. Op beelden is te zien dat de bus zwaarbeschadigd en omgeslagen op de weg ligt.

De maatschappij Vía Azul, waar de bus aan toebehoort, rijdt met luxe autobussen over lange afstanden in Cuba en is populair bij toeristen.