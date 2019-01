Bij een busongeluk in het oosten van Cuba zijn vrijdag zeven doden gevallen. Ook zijn er 33 mensen gewond geraakt, onder wie twee Nederlanders.

De Nederlanders, een man en een vrouw van 27 jaar oud, zijn lichtgewond. Ze liggen ter observatie in het ziekenhuis, meldt het ministerie van Buitenlandse Zaken aan NU.nl.

Er is contact gelegd met de familie van de gewonden en het ministerie probeert ook de man en de vrouw zelf te bereiken. Ook wordt nog uitgezocht of er mogelijk meer Nederlanders in de bus zaten.

Drie Cubanen, twee Argentijnsen, een Duitse en een Fransman zijn bij het ongeluk om het leven gekomen. Alle gewonden worden in ziekenhuizen in Guantánamo behandeld. Zes van de gewonden zouden levensbedreigende verwondingen hebben, melden Cubaanse media.

In de bus zouden ook Britten, Canadezen, Fransen en Mexicanen, Spanjaarden en Amerikanen hebben gezeten. Van de circa veertig inzittenden kwamen er 22 uit het buitenland.

Ongeval gebeurde bij inhaalmanoeuvre

De buschauffeur zou van de weg geraakt zijn bij een inhaalmanoeuvre. Op beelden is te zien dat de bus, die richting Havana ging, zwaar beschadigd en omgeslagen op de weg ligt. Dit gebeurde op meer dan 800 kilometer ten oosten van Havana.

De maatschappij Vía Azul, waar de bus aan toebehoort, rijdt met luxe autobussen over lange afstanden in Cuba en is populair bij toeristen.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!