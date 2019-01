De autoriteiten in de Duitse regio Garmisch-Partenkirchen hebben vrijdag het 'Katastrophenalarm' afgekondigd vanwege aanhoudende problemen met de overvloedige sneeuw. Het aantal regio's waar deze noodtoestand geldt, stijgt daarmee naar vijf.

De regionale bestuurseenheid Landkreis neemt met de noodtoestand de coördinatie van de hupverlening op zich.

De andere vier regio's waar de noodtoestand geldt, zijn Garmisch-Partenkirchen om Miesbach, Bad Tölz-Wolfratshausen, Traunstein en een deel van Berchtesgadener Land. In deze delen van Zuid-Duitsland wonen honderdduizenden mensen.

Meer dan driehonderd militairen van de Duitse Bundeswehr zijn in het zuiden van Duitsland ingezet om sneeuw van daken te halen en ingesneeuwde bewoners te helpen. Hulpdiensten zijn met meer dan duizend mensen bezig om de sneeuw op te ruimen.

Scholen waren afgelopen week op veel plaatsen gesloten, volgende week blijven de deuren ook op een aantal scholen dicht. Het regionale treinverkeer ondervindt grote hinder van de sneeuw en op de luchthaven van München zijn vanwege het winterse weer negentig vluchten geschrapt.

Zeker twaalf doden door sneeuw

In het Alpengebied zijn zeker twaalf mensen omgekomen door de sneeuwchaos. Het laatste slachtoffer is een negenjarige jongen in de Duitse deelstaat Beieren. Hij belandde in Trautshofen onder een omvallende boom en overleed ter plaatse.

In delen van het Alpengebied werd de lawinewaarschuwing donderdag verhoogd naar het vijfde en hoogste niveau. Dat komt zelden voor.​ Vrijdagavond gaat het weer sneeuwen, meldt Weerplaza. Volgens het weerbureau trekken de sneeuwbuien vanuit het noordwesten over het gebied.

Tot en met maandag is er grote kans op meer sneeuw in Oostenrijk en later ook in Zwitserland. De weersomstandigheden verbeteren mogelijk pas woensdag. Volgens de langetermijnverwachting van Weerplaza nemen de neerslagkansen dan sterk af en gaat de zon vaker schijnen.

