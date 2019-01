Een vliegtuig dat vrijdagmiddag onderweg was naar Schiphol is vanwege een melding over een verdacht pakket geland op de Franse luchthaven Rennes. De onrust bleek veroorzaakt door een bagagestuk dat vergeten was door de eigenaar.

Het vliegtuig van de Franse prijsvechter HOP! was afkomstig uit Nantes, een stad in het westen van Frankrijk. De vlucht AF1792 zou om 13.35 uur arriveren in Amsterdam.

De negentig passagiers moesten na de landing in Rennes uitstappen. Vervolgens zijn het vliegtuig en de bagage onderzocht. Dat heeft toen volgens een woordvoerder van de moedermaatschappij Air France een bagagestuk opgeleverd dat een passagier van een eerdere vlucht was vergeten mee te nemen.

Volgens de woordvoerder gaat het toestel volgens de voorschriften terug naar Nantes en zullen de passagiers op andere vluchten verder reizen.

