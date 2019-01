De Spaanse politie heeft in Catalonië meerdere Nederlanders aangehouden tijdens een politieactie waarbij ook 2.700 kilo marihuana in beslag werd genomen.

De drugs was bedoeld voor het Verenigd Koninkrijk en Nederland. Naast Nederlanders werden ook meerdere Britten aangehouden.

Andere verdachten die zijn aangehouden komen uit Brazilië, Litouwen, Moldavië, Roemenië en Spanje. In totaal zijn er 25 mensen tussen de twintig en zestig jaar gearresteerd.

Volgens de Guardia Civil is het de grootste politieactie tegen drugscriminaliteit ooit. De politie kwam het netwerk op het spoor toen in april 400 kilo marihuana en 20 kilo hasj werd gevonden in een vrachtwagen die naar Nederland ging.

De politie ontdekte dat de bende in meerdere plaatsen in Baskenland en Catalonië actief is en dat er dagelijks drugs werden geëxporteerd.

