Een gerechtshof in Myanmar heeft het hoger beroep dat twee journalisten van persbureau Reuters in Myanmar tegen hun veroordeling hadden aangetekend afgewezen.

Het duo Mwa Lone en Kyaw Soe Oo kreeg in september zeven jaar cel opgelegd, omdat ze geheime overheidsdocumenten in handen hadden.

"Het was een terechte straf", oordeelde de rechter vrijdag. De journalisten zouden onethisch hebben gehandeld en zich niet hebben gehouden aan journalistieke codes, volgens de rechter.

Reuters laat in een verklaring weten dat de journalisten onrecht wordt aangedaan. "Ze blijven maar om één reden vastzitten: de mensen aan de macht willen hun misdaden stilhouden."

"Verslag geven is geen misdaad", stelt een directeur van het persbureau. "Tot ze worden vrijgelaten, is er geen persvrijheid in Myanmar." De journalisten kunnen nog tegen deze uitspraak in beroep gaan.

Journalisten zouden illegaal documenten hebben bemachtigd

Ze zouden bij hun onderzoek naar misdaden van het regeringsleger tegen leden van de moslimminderheid Rohingya illegaal documenten hebben bemachtigd.

Het duo, zelf afkomstig uit Myanmar, ontmoette in het kader van hun naspeuringen in december 2017 enkele politieagenten. Deze drukten hen bij die gelegenheid papieren in de hand. Onmiddellijk daarna werden ze gearresteerd.

Het tweetal houdt vol erin geluisd te zijn. Hun veroordeling is wereldwijd scherp veroordeeld, maar blijft dus overeind staan.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!