Een vermiste dertienjarige Amerikaanse tiener is drie maanden nadat haar ouders werden doodgeschoten en zij verdween weer teruggevonden.

Het meisje werd donderdagmiddag in de plattelandsstad Gordon gevonden, ongeveer 80 kilometer ten noorden van haar woonplaats Barron in de staat Wisconsin. Kort daarna is een verdachte aangehouden.

De tiener werd lopend aan de kant van een weg gevonden door een vrouw die haar hond uitliet. Het meisje zag er volgens buren vies en onverzorgd uit en droeg te grote schoenen.

De ouders van het meisje werden op 15 oktober doodgeschoten en sindsdien was de tiener spoorloos. Uit onderzoek bleek al snel dat zij geen verdachte was. Of het meisje is ontvoerd, is niet bekendgemaakt.

Na de verdwijning werden grote zoekacties op touw gezet en kregen de politie en de FBI duizenden tips binnen. Zo werd op 23 oktober een grote zoektocht met tweeduizend vrijwilligers gehouden in de buurt van haar woonplaats.

