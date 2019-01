De achttienjarige Saoedische vrouw Rahaf Mohammed Al Qunun heeft asiel gekregen in Australië. Ze bevindt zich nu nog in de Thaise hoofdstad Bangkok, waar ze is opgevangen door de Verenigde Naties.

"Ze hebben me geaccepteerd, ik ben zo gelukkig, nu kan ik een nieuw bestaan opbouwen", zegt Al Qunun tegen de Australische editie van de Britse krant Daily Mail.

De vrouw was tijdens een familievakantie in Koeweit gevlucht, naar eigen zeggen omdat haar familie haar "fysiek, psychisch en verbaal zou mishandelen". Ze vreesde voor haar leven als ze terug naar huis zou worden gestuurd, omdat ze de islam heeft afgezworen.

De vluchtelingenorganisatie van de VN had Australië woensdag al gevraagd de vrouw asiel te verlenen.

'VN zegt dat ze naar Canada gaat'

De vluchtelingenorganisatie van de VN, UNHCR, heeft volgens het Australische medium The Australian gezegd dat Al Qunun juist niet naar Australië gaat.

De UNHCR zou de aanbeveling voor Australië hebben ingetrokken, wat betekent dat de vrouw bijna zeker naar Canada gaat, volgens de VN. De voorkeur van Al Qunun zou ook bij Canada liggen.

Tiener stuurde noodkreet via sociale media

De zaak kreeg internationaal veel aandacht nadat ze afgelopen weekend in Bangkok strandde. De Thaise autoriteiten wilden haar terugsturen, waarop ze zich in haar hotelkamer opsloot en een noodkreet verstuurde via sociale media.

Het Twitter-account van Al Qunun is vrijdag opgeheven. Volgens een Australische journalist omdat de vrouw met de dood werd bedreigd.

Haar vader en broer zijn naar Thailand afgereisd om haar terug te halen.

Afvalligheid van de islam is in Saoedi-Arabië strafbaar en kan tot de doodstraf leiden.

