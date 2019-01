De Oekraïense nazicollaborateur Jakiw Palij is op 95-jarige leeftijd overleden in een bejaardenhuis in de Duitse plaats Ahlen.

Dat meldt de Frankfurter Allgemeine Zeitung donderdag. De voormalige bewaker van het Poolse concentratiekamp Treblinka werd vorig jaar uitgeleverd door de Verenigde Staten. Hij woonde daar sinds 1949 en kreeg acht jaar later de Amerikaanse nationaliteit.

Een rechter in New York nam Palij dat staatsburgerschap in 2005 weer af en gelastte zijn uitzetting. Duitsland weigerde hem jarenlang op te nemen, tot augustus 2018.

Palij ontkende nazisympathieën te hebben gehad. Hij zei in 1941 door de SS te zijn gedwongen tot een opleiding in het beruchte centrum Trawniki in het oosten van Polen. Hij beweerde nooit te hebben gewerkt in een vernietigingskamp, maar alleen te hebben gepatrouilleerd.