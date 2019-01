De voormalige advocaat van de Amerikaanse president Donald Trump, Michael Cohen, zal op 7 februari getuigen tijdens een openbare hoorzitting in het Congres.

Dat blijkt donderdag uit het programma van het toezichtscomité (oversight committee) van het Huis van Afgevaardigden, dat sinds vorige week weer in handen is van de Democratische Partij.

Cohen heeft in augustus toegegeven dat hij in 2016, vlak voor de presidentsverkiezingen, 130.000 dollar betaalde aan pornoactrice Stephanie Clifford (artiestennaam Stormy Daniels). Ook was hij betrokken bij een betaling van 150.000 dollar aan het voormalige Playboy-model Karen McDougal. Die betalingen moesten de vrouwen tot zwijgen bewegen: beiden beweren affaires met de getrouwde Trump te hebben gehad.

"Hij heeft mij de opdracht gegeven om de betalingen te doen", zei Cohen in december tijdens een interview met ABC News. Volgens hem wist Trump heel goed dat dit niet door de beugel kon, wat zou betekenen dat de president zich schuldig heeft gemaakt aan wat in het Amerikaanse strafrecht geldt als een zwaar misdrijf. "Ik voelde dat het mijn plicht was om zijn vuile daden te verhullen", aldus Cohen.

De hoorzitting met Cohen is een van de eerste acties van de Democraten sinds die het Huis van Afgevaardigden weer in handen hebben. De hoorzitting mag live worden uitgezonden op televisie. Cohen heeft donderdag in een statement gesteld een "volledige en waarheidsgetrouwe" getuigenis af te leggen over zijn werkzaamheden voor Trump, zo meldt The New York Times.

Advocaat gaf eerdere valse verklaringen

Cohen was ruim een decennium lang de persoonlijke advocaat en 'fixer' van de New Yorkse vastgoedmagnaat. Hij kreeg drie jaar cel opgelegd wegens fraude, het overtreden van de wetten rond campagnefinanciering en het afleggen van valse verklaringen in het Congres. De advocaat zegt uit "blinde loyaliteit" aan Trump "het pad der duisternis" te hebben bewandeld en heeft de aanklagers zijn volledige medewerking toegezegd..

Trump heeft steeds beweerd dat hij in zijn ogen niets fout heeft gedaan. Cohen is advocaat, dus het was zijn werk om te weten of iets illegaal was of niet, voerde de president eerder aan. Hij stelde in december Cohen niet te hebben gevraagd om voor hem de wet te overtreden. "En trouwens, veel juridische deskundigen op het gebied van campagnefinanciering hebben heel stellig gezegd dat ik niks verkeerd heb gedaan."

Het onderzoek naar de betalingen door Cohen is geen onderdeel van het door Robert Mueller geleide Ruslandonderzoek. De uitkomst daarvan wordt binnen enkele maanden verwacht.

Meer dan zeventig uur gesprekken met aanklagers en onderzoekers

Cohen heeft sinds augustus meer dan zeventig uur lang gepraat met de aanklagers in New York die de afkoopzaak in hun portefuille hebben. De advocaat sprak ook met Mueller, die de Russische inmenging in de door Trump gewonnen presidentsverkiezingen van 2016 onderzoekt. Cohen loog onder meer eerder tegen het Congres over onderhandelingen over een 'Trump Tower', die in de Russische hoofdstad gebouwd moest worden. Trump heeft zelf altijd verklaard geen zaken te doen met Rusland.

Trump is sindsdien woedend op Cohen, en noemde hem enkele keer een "zwak persoon", die alleen met de aanklagers praatte om een lagere straf te krijgen. Cohen sprak in zijn verklaringen doorgaans niet letterlijk over Trump, maar refereerde steeds aan de president door over 'Individu 1' te spreken. Inmiddels is duidelijk dat 'Individu 1' president Trump is.

Tijdens een persmoment aan de grens met Mexico liet Trump donderdag weten zich "geen zorgen te maken" over verklaring die Cohen gaat afleggen.