Een restaurant in een hotel op de Schwägalp in Zwitserland is donderdag door een lawine getroffen, met meerdere gewonden als gevolg. De dreiging door het winterweer in het Alpengebied wordt steeds groter, omdat er sneeuw blijft vallen.

Hulpdiensten zijn op zoek naar mensen die mogelijk onder de sneeuw liggen, melden Zwitserse media donderdag.

Dorpen in Oostenrijk en in het zuiden van Duitsland zijn afgesloten als gevolg van de sneeuwval. Zo zou in de plaats Berchtesgaden de noodtoestand zijn uitgeroepen, omdat daar honderden mensen vastzitten.

Woensdag werd in delen van de Alpen de zwaarste waarschuwing afgegeven vanwege lawinegevaar. Dit komt zelden voor. De nieuwe, lichte sneeuw vormt echter een probleem, omdat deze sneeuw gemakkelijk in beweging komt, legde Weerplaza eerder uit.

Meerdere wintersporters zijn vorig weekend omgekomen. Donderdag kwam een 54-jarige vrouw om het leven in een file bij het Duitse Dornstadt. Medewerkers waren dekens aan het uitdelen vanwege de kou en troffen haar lichaam in de auto aan. De doodsoorzaak is nog niet bekend.