Houthi-rebellen hebben donderdag een droneaanval uitgevoerd op een Jemenitische legerbasis in de provincie Lahij. Daarbij zijn meerdere doden en tientallen gewonden gevallen.

Saoedische media en berichten via de kanalen van de Houthi's melden de doden. De rebellen sloegen toe op het moment dat er een militaire parade aan de gang was. Het dodental en het totale aantal slachtoffers zijn nog niet bekend. De provinciale legerchef zou ook gewond zijn geraakt.

De droneaanval komt juist op het moment dat er een door de Verenigde Naties (VN) geïnitieerde wapenstilstand is in Jemen. Houthi-rebellen zijn bezig met het terugtrekken uit de belangrijke havenstad Hodeidah. Er heerst echter onduidelijkheid bij de rebellen en Jemen over de uitvoer van het vredesakkoord. De spanningen tussen de partijen zijn daardoor hoog opgelopen.

Jemen gaat al jaren gebukt onder geweld. De burgeroorlog heeft ruim tienduizend levens geëist en vele miljoenen mensen hebben te maken met hongersnood. Save the Children meldde in november nog dat bijna 85.000 kinderen zijn gestorven door ondervoeding.

Houthi's trekken zich terug uit belangrijke havenstad Hodeida

Eind december kwamen de partijen in Zweden een vredesverdrag overeen. Onder druk van de VN werd een wapenstilstand ingevoerd. Daarbij ligt de focus vooral op Hodeidah. De stad is cruciaal voor de inwoners van Jemen, omdat meer dan 80 procent van de goederen voor het arme land daar arriveren.

De Houthi's hadden een groot deel van de strategisch belangrijke havenstad in handen. De VN meldde eerder al dat de situatie in Jemen nog verder uit de hand zal lopen als de gevechten in de stad aanhouden. Een van de onderdelen van het akkoord is daarom dat de rebellen zich terugtrekken uit Hodeidah. Vlak voor de jaarwisseling begonnen de Houthi's daarmee.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!