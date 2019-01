In delen van het Alpengebied is het lawinegevaar verhoogd naar niveau 5. Dat is het hoogste niveau en betekent dat het gevaar "enorm" is. De sneeuw blijft nog steeds vallen in het gebied.

Niveau 5 is nu vooral van kracht in de regio Salzburg.

Volgens Weerplaza valt er woensdag en donderdag op sommige plaatsen weer een enorme hoeveelheid sneeuw. Dat geldt dan voornamelijk voor delen van Oostenrijk.

Het komt zelden voor dat de allerhoogste alarmering wordt gegeven voor de Alpen. De nieuwe, lichte sneeuw vormt een probleem omdat deze makkelijk in beweging komt en daardoor snel voor een lawine kan zorgen.

Alleen vrijdag is de sneeuwval even wat minder, stelt Weerplaza. Ook vorige week waren er veel problemen door de sneeuw. Vier mensen kwamen om het leven door sneeuwverschuivingen en er waren veel vertragingen op de wegen.

Veel wegen waren door de sneeuw onbegaanbaar en de sneeuw zorgde ook in het openbaar vervoer voor chaos. Ook luchthavens ondervonden hinder van het winterse weer. Tientallen vluchten werden geschrapt.

Duizenden vakantiegangers zaten afgelopen weekend vast doordat de sneeuw hen belemmerde om richting huis te vertrekken.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!