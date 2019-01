De EU heeft twee Iraniërs en de Iraanse militaire inlichtingendienst op de Europese terrorismelijst geplaatst, nadat dinsdag bleek dat Iran verantwoordelijk wordt gehouden voor twee politieke moorden in Nederland.

Eerder werd al bekend dat aan de Iraniërs en de inlichtingendienst sancties zijn opgelegd. Zo zijn hun tegoeden bevroren.

Uit informatie van Nederlandse en buitenlandse inlichtingendiensten bleek dinsdag dat Iran achter twee liquidaties in Almere en Den Haag zit. In 2015 werd Ali Motamed doodgeschoten en twee jaar later werd de leider van een Arabisch-Iraanse afscheidingsbeweging, Ahmad Mola Nissi, geliquideerd.

De moorden waren ook de reden dat vorig jaar juni twee diplomaten van de Iraanse ambassade Nederland werden uitgezet.

Naast in Nederland zou Iran ook geprobeerd hebben moorden te plegen in Denemarken en Frankrijk. In het eerstgenoemde land zou in oktober vorig jaar de liquidatie van een ander lid van de afscheidingsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA) voorkomen zijn.

Nabestaanden slachtoffer Almere voelen zich onveilig

Twee mensen vervolgd voor moord Samadi

Mohammad Reza Kolahi Samadi, die hier onder de naam Ali Motamed leefde, was in Nederland werkzaam als elektromonteur. Hij kreeg in de jaren negentig asiel en woonde in een rijtjeshuis met zijn vrouw en zoon.

Iran houdt de man verantwoordelijk voor een aanslag in het land in 1981, waarbij meer dan zeventig mensen omkwamen. Staatssecretaris Mark Harbers (Justitie en Veiligheid) heeft vorig jaar verklaard dat Nederland niet op de hoogte was van zijn andere identiteit.

Twee Amsterdammers zijn opgepakt voor de moord op Samadi. Het Openbaar Ministerie (OM) heeft aan NU.nl laten weten dat de informatie van de inlichtingendiensten niet aan hen verstrekt is en dat het daarnaast ook de vraag is of deze informatie strafrechtelijk toetsbaar is.

Familie van Samadi 'ontzet'

Richard Korver, advocaat van de nabestaanden van Samadi, meldde dinsdag dat de familie van de man zich onveilig voelt. Ze vinden dat ze volstrekt onvoldoende gesteund worden door de Nederlandse overheid.

De overheid is "met klem verzocht" maatregelen te nemen ten aanzien van de nabestaanden van Samadi, die bescherming willen.

Iran heeft elke betrokkenheid bij de moorden ontkend. Op de terrorismelijst van de EU staan nu vijftien individuen en 21 groeperingen, zoals Hamas.

