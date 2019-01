De Amerikaanse president Donald Trump heeft dinsdagavond (lokale tijd) in een toespraak vanuit het Oval Office gepleit voor de financiering van de grensmuur tussen de VS en Mexico. Ook legde hij opnieuw de schuld van de 'shutdown' bij de Democraten.



In het kort Achttiende dag 'shutdown' overheid vanwege financiering grensmuur

Trump legt opnieuw schuld bij Democraten

Geen verrassende en nieuwe informatie in toespraak Trump

Trump dreigde in toespraak niet met noodtoestand

Trump begon zijn toespraak met de stelling dat er zich een "groeiend veiligheidsrisico" voordoet aan de grens met Mexico. Hij hoopt met zijn toespraak aan het hele land steun te verwerven voor zijn geplande grensmuur. Hij wil dat het Congres hem 5 miljard dollar geeft, een deel van de circa 12 miljard die naar verwachting nodig is voor de bouw van de muur.

De democraten, die een meerderheid hebben in het Huis van Afgevaardigden, weigeren akkoord te gaan met de financiering van de muur, die is opgenomen in de begroting van de Amerikaanse overheid. Als gevolg is er voor de derde maal tijdens het presidentschap van Trump een zogeheten 'shutdown'. Hierdoor is een kwart van de federale overheid sinds 22 december gesloten.

Ongeveer 800.000 ambtenaren krijgen momenteel niet betaald. Bijna de helft van deze mensen zit thuis, omdat ze geen essentiële taken hoeven uit te voeren. De andere functionarissen moeten onbetaald doorwerken. Ook zijn grote toeristische attracties dicht en hebben veel nationale parken minder voorzieningen als toiletten en rondleidingen.

In tegenstelling tot afgelopen dagen dreigde Trump in zijn toespraak niet met het uitroepen van de noodtoestand. De president wil via deze weg proberen om de bouw van de muur buiten het Congres om te regelen.

Prototypes voor de grensmuur die Trump wil bouwen bij de Mexicaanse grens, ter hoogte van de stad Tijuana. (Foto: AFP)

Uitspraken van Trump door Amerikaanse media gecontroleerd op feitelijke juistheid

Trump haalde in zijn tien minuten durende toespraak meerdere argumenten aan die de bouw van de muur volgens hem ondersteunen. Zo zei hij dat alle Amerikanen "geraakt worden door de ongecontroleerde illegale migratie". "Immigratie belast openbare middelen en verlaagt de lonen en het aantal banen".

Verschillende Amerikaanse media hadden van te voren al aangekondigd de toespraak van de president te controleren op feiten en waarheid. Zo schrijft CNN dat het "lastig is om te bepalen hoeveel illegale immigratie de VS kost, maar dat veel deskundigen stellen dat immigratie geen belasting is voor de economie".

Ook beweerde Trump dat er in de afgelopen twee jaar 266.000 vreemdelingen met een strafblad zijn gearresteerd. The New York Times (NYT) meldt dat dit aantal op papier klopt, maar dat het in de meeste gevallen gaat om verkeersovertredingen en het bezitten en verkopen van drugs.

Democratische leiders reageren op toespraak Trump

In zijn toespraak legde de president opnieuw de schuld van de shutdown bij de Democraten neer. "De overheid blijft gesloten door maar een reden: de Democraten willen de grensbeveiliging niet betalen", aldus Trump. Hij liet weten dat de gesprekken met de Democraten woensdag verder gaan.

"Deze situatie kan opgelost worden in 45 minuten", aldus de president. "Ik heb de leiders van Congres hiervoor morgen (woensdag, red.) in het Witte Huis uitgenodigd.

Voorzitter van het Huis, de Democratische politicus Nancy Pelosi, en de Democratische senator Chuck Schumer reageerden na de toespraak van Trump ook live op televisie. "De president heeft gekozen voor angst. Wij willen beginnen met de feiten", zei Pelosi. Volgens de Huis-voorzitter zat de toespraak van Trump "vol desinformatie".

Volgens Schumer heeft Trump de toespraak gebruikt voor het "bewerkstelligen van een crisis, het aanjagen van angst en om de aandacht van af te leiden van de onrust en chaos binnen zijn regering".

Pelosi en Schumer gaven beide niet toe aan de president. "Trump moet stoppen met het gijzelen van de Amerikaanse burgers, hij moet stoppen met het veroorzaken van een crisis en moet de shutdown beëindigen", aldus de Huis-voorzitter.

Toespraak vanuit Oval Office bijzonder

Het komt niet vaak voor dat Amerikaanse presidenten live een toespraak op televisie geven vanuit het Oval Office. Voor Trump was het de eerste keer sinds zijn inauguratie in januari 2017.

De plechtigheid vindt voornamelijk plaats om grote nieuwe beleidsinitiatieven aan te kondigen, ter gelegenheid van het vertrek van een president of tijdens nationale noodsituaties, zoals natuurrampen en oorlogen.

Oud-president Barack Obama gaf een aantal keer een toespraak vanuit het Oval Office. Zo maakte hij op 2 mei 2011 de dood van Osama Bin Laden bekend.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!