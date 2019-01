Honderden kwetsbare vluchtelingen, minderjarigen, zwangere vrouwen en slachtoffers van geweld op de Griekse eilanden worden volgens Oxfam Novib aan hun lot overgelaten.

De hulporganisatie concludeert in een nieuw rapport dat het systeem dat de identificatie en bescherming van de kwetsbaarste mensen regelt faalt. Volgens Oxfam Novib is dit een gevolg van "constante onderbezetting en gebrekkige processen".

"Zwangere vrouwen en moeders met pasgeboren kinderen moeten in tenten slapen en alleenreizende kinderen, die ten onrechte zijn geregistreerd als volwassenen, zijn in detentie geplaatst. Ook was er in het afgelopen jaar maar één door de regering aangewezen arts beschikbaar voor de screening van de tweeduizend mensen die elke maand aankwamen", aldus de hulporganisatie in een verklaring.

Verder blijkt uit het rapport van Oxfam Novib dat er in november 2018 helemaal geen dokter en dus ook geen medische controle aanwezig was om vast te stellen wie kwetsbaar was.

Winter zal situatie vluchtelingen verder verslechteren

Ook waarschuwt Oxfam Novib voor het naderende winterweer, waardoor de situatie van vluchtelingen op de Griekse eilanden verder dreigt te verslechteren. Volgens de hulporganisatie zal de temperatuur komende week onder het vriespunt zakken.

"Mensen zoeken wanhopig naar manieren om de koude maanden door te komen. Ze verbranden alles wat ze kunnen vinden, ook plastic, om warm te blijven."

Het is niet de eerste keer dat alarm wordt geslagen over de situatie in de veelal overvolle Griekse kampen, maar volgens de hulporganisatie lijken de autoriteiten daar geen lessen uit getrokken te hebben. "Het is het derde jaar op rij waarin veel mensen tijdens de winter in tenten leven", concludeert Oxfam Novib. Die onderkomens zijn vaak onverwarmd.

Wil jij elke ochtend direct weten wat je 's nachts gemist hebt en wat er die dag gaat gebeuren? Abonneer je dan nu op onze Dit wordt het nieuws-nieuwsbrief!