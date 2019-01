Sancties van de Europese Unie tegen Teheran wegens vermeende geplande aanslagen in Europa zal "Europa niet ontslaan van de verantwoordelijkheid voor het herbergen van terroristen", zegt de Iraanse minister van Buitenlandse Zaken dinsdag.

De Europese Unie bevroor dinsdag de tegoeden van een Iraanse inlichtingendienst en twee van zijn medewerkers. Dit gebeurde nadat Nederland Iran had beschuldigd van een moord in Almere en een moord in Den Haag.

Nederland schaarde zich dinsdag bij Frankrijk en Denemarken, die beweren dat Teheran ook andere aanslagen in Europa heeft gepland. Zo werd vorig jaar in Denemarken een moordaanslag verijdeld. Volgens Frankrijk zat Iran ook achter een mislukte aanval op een Iraanse oppositiegroep nabij Parijs.

Met de sancties wil de Europese Unie een "sterk signaal" afgeven, aldus de Deense minister van Buitenlandse Zaken Anders Samuelsen. "Dit soort gedrag accepteren we niet in Europa."

De Nederlandse regering sluit meer sancties niet uit. Volgens de ministers van Binnenlandse Zaken en Buitenlandse Zaken is dat een optie als Iran niet meewerkt aan lopende onderzoeken over de vermeende activiteiten van Iran in Europa.

Minister Mohammad Javad Zarif reageerde via Twitter op de sancties: "Europeanen, waaronder Denemarken, Nederland en Frankrijk, herbergen MEK." Daarmee verwijst hij naar de verbannen Iraanse oppositiegroep Mujahedin-e Khalq.

Moorden gericht op tegenstanders Iraans regime

Ali Motamed, die in Iran werd veroordeeld tot de doodstraf voor zijn betrokkenheid bij de grootste bomaanslag in het land ooit, is een van de slachtoffers van de moorden die in Nederland plaatsvonden.

De tweede persoon is Ahmad Mola Nissi, volgens het Nederlandse ministerie van Buitenlandse Zaken eveneens een tegenstander van het Iraanse regime. Hij leidde de Arabisch-Iraanse verzetsbeweging Arab Struggle Movement for the Liberation of Ahwaz (ASMLA).

Iran ontkent elke betrokkenheid bij de moorden, meldde het Nederlandse ministerie dinsdagmiddag al. Vanwege de liquidaties werden vorig jaar twee diplomaten van de Iraanse ambassade Nederland uitgezet.

Deense tak ASMLA ook doelwit

Denemarken riep in oktober zijn ambassadeur terug uit Iran. Dit deed het land nadat de Deense geheime dienst had ontdekt dat een Iraanse inlichtingendienst een aanslag wilde plegen in Denemarken. Het doelwit was de leider van de Deense tak van ASMLA. Een Noor met een Iraanse achtergrond is in deze zaak opgepakt.

Frankrijk stelt daarnaast dat Iran achter een verijdelde aanslag op een Iraanse oppositiegroep zit die in juni had moeten plaatsvinden in de buurt van Parijs. Doelwit was een congres van de MEK.

Een in Duitsland aangehouden Iraanse diplomaat zou een echtpaar van Iraanse komaf in Antwerpen hebben geworven om een bomaanslag te plegen. De Franse regering heeft naar aanleiding van de kwestie een Iraanse diplomaat uitgezet.

